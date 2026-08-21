Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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21.08.2026 10:02:26
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Symrise-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Symrise-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Symrise-Anteile bei 83.36 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Symrise-Papier investiert hätte, befänden sich nun 119.962 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’702.98 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 20.08.2026 auf 89.22 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 7.03 Prozent gleich.
Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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