DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr eingefahren

Das Symrise-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Symrise-Anteile bei 83.36 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Symrise-Papier investiert hätte, befänden sich nun 119.962 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’702.98 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 20.08.2026 auf 89.22 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 7.03 Prozent gleich.

Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch