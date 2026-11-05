DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60.22 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.661 Siemens Healthineers-Anteilen. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Aktien wären am 04.11.2026 74.48 EUR wert, da der Schlussstand 44.85 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25.52 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 48.52 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Den ersten Handelstag begann der Siemens Healthineers-Anteilsschein bei 29.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch