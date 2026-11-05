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05.11.2026 10:02:01
DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60.22 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.661 Siemens Healthineers-Anteilen. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Aktien wären am 04.11.2026 74.48 EUR wert, da der Schlussstand 44.85 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25.52 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 48.52 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA war der 16.03.2018. Den ersten Handelstag begann der Siemens Healthineers-Anteilsschein bei 29.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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