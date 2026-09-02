Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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02.09.2026 10:02:14
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Siemens Energy-Anteile an diesem Tag 25.19 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.970 Siemens Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 141.08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 560.06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 460.06 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Siemens Energy belief sich jüngst auf 121.61 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Siemens Energy-Papiers belief sich damals auf 22.01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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