DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Siemens-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Siemens-Aktie bei 137.76 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.726 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 279.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202.53 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 202.53 EUR entspricht einer Performance von +102.53 Prozent.

Der Börsenwert von Siemens belief sich zuletzt auf 209.62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch