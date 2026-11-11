DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.11.2016 wurden Siemens-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens-Anteile bei 97.49 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hat, hat nun 102.572 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 271.55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’853.32 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 178.53 Prozent.

Der Börsenwert von Siemens belief sich zuletzt auf 206.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch