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11.11.2026 10:02:29
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Siemens-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 11.11.2016 wurden Siemens-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Siemens-Anteile bei 97.49 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Siemens-Aktie investiert hat, hat nun 102.572 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 271.55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’853.32 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 178.53 Prozent.
Der Börsenwert von Siemens belief sich zuletzt auf 206.57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Siemens am 11.11.2026
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