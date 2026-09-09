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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Frühe Investition 09.09.2026 10:02:26

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Siemens eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Siemens
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Heute vor 5 Jahren wurde das Siemens-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 143.34 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Siemens-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69.764 Siemens-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 19’010.74 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 08.09.2026 auf 272.50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 90.11 Prozent erhöht.

Siemens wurde jüngst mit einem Börsenwert von 206.12 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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