DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Siemens-Papier statt. Der Schlusskurs der Siemens-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 135.66 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73.714 Siemens-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 282.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’787.26 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 107.87 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Siemens betrug jüngst 212.25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch