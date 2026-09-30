Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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30.09.2026 10:02:14
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Siemens-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Siemens-Papier statt. Der Schlusskurs der Siemens-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 135.66 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73.714 Siemens-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 282.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’787.26 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 107.87 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Siemens betrug jüngst 212.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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