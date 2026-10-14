Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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|Lukrativer Siemens-Einstieg?
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14.10.2026 10:03:12
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Siemens-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Siemens-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens-Aktie betrug an diesem Tag 94.97 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Siemens-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10.530 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’890.42 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Papiers am 13.10.2026 auf 274.50 EUR belief. Mit einer Performance von +189.04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Siemens eine Marktkapitalisierung von 210.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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