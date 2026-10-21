DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siemens-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 241.90 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41.339 Siemens-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 260.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’758.58 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.59 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Siemens einen Börsenwert von 202.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch