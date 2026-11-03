DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr angefallen

Am 03.11.2025 wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Scout24-Papier an diesem Tag bei 100.60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 99.404 Scout24-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 86.15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’563.62 EUR wert. Damit wäre die Investition um 14.36 Prozent gesunken.

Der Scout24-Wert an der Börse wurde auf 5.79 Mrd. Euro beziffert. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch