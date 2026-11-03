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|Lohnendes Scout24-Investment?
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03.11.2026 10:02:17
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Scout24-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 03.11.2025 wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Scout24-Papier an diesem Tag bei 100.60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 99.404 Scout24-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 86.15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’563.62 EUR wert. Damit wäre die Investition um 14.36 Prozent gesunken.
Der Scout24-Wert an der Börse wurde auf 5.79 Mrd. Euro beziffert. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30.75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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