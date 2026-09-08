Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Scout24-Anlage?
|
08.09.2026 10:02:16
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Scout24-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Scout24-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Scout24-Anteile bei 111.20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.899 Scout24-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67.81 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 07.09.2026 auf 75.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32.19 Prozent verringert.
Scout24 wurde am Markt mit 5.19 Mrd. Euro bewertet. Der Scout24-Börsengang fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Scout24-Aktie lag damals bei 30.75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Scout24
|
15:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Scout24
|15:10
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|15:10
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|15:10
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.