DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Scout24-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Scout24-Anteile bei 111.20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.899 Scout24-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67.81 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 07.09.2026 auf 75.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32.19 Prozent verringert.

Scout24 wurde am Markt mit 5.19 Mrd. Euro bewertet. Der Scout24-Börsengang fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Scout24-Aktie lag damals bei 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch