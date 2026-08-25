Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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25.08.2026 10:02:17
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Scout24 eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 25.08.2021 wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71.78 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 13.931 Scout24-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’078.99 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 24.08.2026 auf 77.45 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 7.90 Prozent.
Scout24 wurde am Markt mit 5.39 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Scout24-Papiers lag damals bei 30.75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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