DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

Am 25.08.2021 wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71.78 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 13.931 Scout24-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’078.99 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 24.08.2026 auf 77.45 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 7.90 Prozent.

Scout24 wurde am Markt mit 5.39 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Scout24-Papiers lag damals bei 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch