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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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Rentable Scout24-Anlage? 01.09.2026 10:02:33

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Scout24-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Scout24
73.46 CHF -2.50%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Scout24-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Scout24-Aktie an diesem Tag 33.49 EUR wert. Bei einem Scout24-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 298.597 Scout24-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 79.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’828.01 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 138.28 Prozent angezogen.

Scout24 wurde am Markt mit 5.48 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Scout24-Anteils belief sich damals auf 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Scout24
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