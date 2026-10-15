DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SAP SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SAP SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 234.20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42.699 SAP SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 196.94 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8’409.05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15.91 Prozent.

Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 227.70 Mrd. Euro. SAP SE-Anteile wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Anteils auf 53.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch