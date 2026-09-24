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SAP SE-Investment 24.09.2026 10:02:04

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren SAP SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

SAP
174.01 CHF -0.33%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der SAP SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 125.06 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das SAP SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79.962 SAP SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SAP SE-Papiers auf 186.46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’909.64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.10 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für SAP SE eine Börsenbewertung in Höhe von 210.43 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SAP SE-Anteils fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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