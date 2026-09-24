SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SAP SE-Investment
|
24.09.2026 10:02:04
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren SAP SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der SAP SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 125.06 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das SAP SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79.962 SAP SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SAP SE-Papiers auf 186.46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’909.64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.10 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für SAP SE eine Börsenbewertung in Höhe von 210.43 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SAP SE-Anteils fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)