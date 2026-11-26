Am 26.11.2021 wurden SAP SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 115.22 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAP SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 86.790 SAP SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’474.57 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 25.11.2026 auf 189.82 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64.75 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte SAP SE einen Börsenwert von 214.60 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SAP SE-Papiers fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des SAP SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 53.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch