DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Der Schlusskurs der SAP SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 126.16 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.926 SAP SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (180.02 EUR), wäre die Investition nun 1’426.92 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42.69 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für SAP SE eine Börsenbewertung in Höhe von 214.06 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wagte die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ein SAP SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 53.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch