SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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08.10.2026 10:02:04
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen SAP SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 80.13 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAP SE-Aktie investiert, befänden sich nun 12.480 SAP SE-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’341.45 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 07.10.2026 auf 187.62 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134.14 Prozent vermehrt.
SAP SE war somit zuletzt am Markt 217.68 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der SAP SE-Aktie fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Die SAP SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 53.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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