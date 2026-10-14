RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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14.10.2026 10:03:12
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in RWE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 14.10.2023 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die RWE-Aktie bei 34.04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29.377 RWE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 59.24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’740.31 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74.03 Prozent zugenommen.
Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 46.22 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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