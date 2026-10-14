Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’143 0.9%  Bitcoin 67’254 -0.9%  Dollar 0.8300 -0.6%  Öl 104.4 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Stadler Rail217818Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Lufthansa-Aktie: Massnahmen wegen Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt ergriffen
UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
VAT-Aktie: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Galderma-Aktie: Neue Daten zu Nemolizumab bei Kindern vorgelegt
Suche...
ETF Sparplan

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Investition 14.10.2026 10:03:12

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in RWE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

RWE
54.98 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

Am 14.10.2023 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die RWE-Aktie bei 34.04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29.377 RWE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 59.24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’740.31 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74.03 Prozent zugenommen.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 46.22 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Andre Laaks, RWE
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten