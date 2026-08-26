RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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26.08.2026 10:02:15
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in RWE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurden RWE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren RWE-Anteile an diesem Tag 33.05 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die RWE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.026 RWE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 175.92 EUR, da sich der Wert einer RWE-Aktie am 25.08.2026 auf 58.14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75.92 Prozent vermehrt.
Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 44.63 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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