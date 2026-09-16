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Langfristige Investition 16.09.2026 10:02:28

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RWE gewesen.

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Die RWE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 36.69 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RWE-Aktie investiert, befänden sich nun 2.726 RWE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 158.84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58.28 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 158.84 EUR entspricht einer Performance von +58.84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 44.77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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