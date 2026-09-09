DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr angefallen

Am 09.09.2025 wurde die Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Rheinmetall-Anteile bei 1’779.00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.562 Rheinmetall-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’051.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 591.23 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.88 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich jüngst auf 47.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch