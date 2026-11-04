DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr bedeutet

Rheinmetall-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Rheinmetall-Aktie bei 1’729.00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Rheinmetall-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.058 Rheinmetall-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 58.11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1’004.80 EUR belief. Mit einer Performance von -41.89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Rheinmetall war somit zuletzt am Markt 46.66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch