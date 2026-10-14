Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’143 0.9%  Bitcoin 67’254 -0.9%  Dollar 0.8300 -0.6%  Öl 104.4 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Stadler Rail217818Kuros32581411
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Lufthansa-Aktie: Massnahmen wegen Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt ergriffen
UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
VAT-Aktie: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Galderma-Aktie: Neue Daten zu Nemolizumab bei Kindern vorgelegt
Suche...
ETF Sparplan

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rheinmetall-Investition im Blick 14.10.2026 10:03:12

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Rheinmetall-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Rheinmetall
918.67 CHF 2.85%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Rheinmetall-Papier letztlich bei 269.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.372 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 953.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 354.29 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 254.29 Prozent gesteigert.

Rheinmetall markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten