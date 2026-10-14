DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Rheinmetall-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Rheinmetall-Papier letztlich bei 269.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.372 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 953.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 354.29 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 254.29 Prozent gesteigert.

Rheinmetall markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch