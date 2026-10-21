DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Rheinmetall-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 84.00 EUR. Bei einem Rheinmetall-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.905 Rheinmetall-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Rheinmetall-Papiers auf 1’054.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’547.62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’154.76 Prozent erhöht.

Rheinmetall markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch