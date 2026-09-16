DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Rheinmetall-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 260.50 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38.388 Rheinmetall-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 39’485.60 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Papiers am 15.09.2026 auf 1’028.60 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 294.86 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Rheinmetall eine Börsenbewertung in Höhe von 46.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch