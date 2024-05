DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Rheinmetall Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Rheinmetall am 14.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5.70 EUR auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 32.56 Prozent gestiegen.

Rheinmetall-Ausschüttungsrendite

Zum XETRA-Schluss ging das Rheinmetall-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 521.60 EUR aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Rheinmetall, demnach wird die Rheinmetall-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Rheinmetall-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Das Rheinmetall-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1.99 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 2.31 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Rheinmetall-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Rheinmetall via XETRA 405.18 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 417.69 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (Airbus SE (ex EADS)) erweist sich Rheinmetall 2023 als beste Dividenden-Aktie. Auch was die Dividendenrendite angeht, schlägt das Rheinmetall-Papier die Konkurrenz. Der nächststärkste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Airbus SE (ex EADS) mit einer Dividendenzahlung von 1.80 EUR und einer Dividendenrendite von 1.29 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Rheinmetall

Für 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 7.84 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1.50 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von Rheinmetall

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens Rheinmetall beläuft sich aktuell auf 23.280 Mrd. EUR. Rheinmetall besitzt aktuell ein KGV von 23.29. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Rheinmetall einen Umsatz von 7.176 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 12.32 EUR.

Redaktion finanzen.ch