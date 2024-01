DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine QIAGEN-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das QIAGEN-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren QIAGEN-Anteile 46.90 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.132 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85.52 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 05.01.2024 auf 40.11 EUR belief. Damit wäre die Investition um 14.48 Prozent gesunken.

QIAGEN war somit zuletzt am Markt 9.19 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der QIAGEN-Papiere fand am 25.09.1997 an der Börse XETRA statt. Ein QIAGEN-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 5.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch