QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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08.10.2026 10:02:04
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen QIAGEN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die QIAGEN-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 42.63 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die QIAGEN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.459 QIAGEN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (40.80 EUR), wäre das Investment nun 957.13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4.29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von QIAGEN bezifferte sich zuletzt auf 8.40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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