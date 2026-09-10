QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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10.09.2026 10:02:28
DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen QIAGEN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die QIAGEN-Aktie letztlich bei 46.40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die QIAGEN-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.155 QIAGEN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 91.59 USD, da sich der Wert eines QIAGEN-Anteils am 09.09.2026 auf 42.50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -8.41 Prozent.
Insgesamt war QIAGEN zuletzt 8.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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