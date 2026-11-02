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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment im Blick
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02.11.2026 10:02:26
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 02.11.2023 wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 382.90 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 26.116 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 14’808.04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 567.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48.08 Prozent gesteigert.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71.34 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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30.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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30.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
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30.10.26
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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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