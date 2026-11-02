DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 02.11.2023 wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 382.90 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 26.116 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 14’808.04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 567.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48.08 Prozent gesteigert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71.34 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch