DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 369.50 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.706 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’376.45 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 02.10.2026 auf 508.60 EUR belief. Damit wäre die Investition 37.65 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 63.99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch