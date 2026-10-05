Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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|Lukratives Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment?
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05.10.2026 10:02:19
DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 369.50 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.706 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’376.45 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 02.10.2026 auf 508.60 EUR belief. Damit wäre die Investition 37.65 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 63.99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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