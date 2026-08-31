DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 381.00 EUR. Bei einem MTU Aero Engines-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.262 MTU Aero Engines-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 359.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.38 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 94.38 EUR, was einer negativen Performance von 5.62 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 19.37 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Papiers fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des MTU Aero Engines-Papiers wurde der Erstkurs mit 21.89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch