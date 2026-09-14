MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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14.09.2026 10:02:17
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die MTU Aero Engines-Aktie an diesem Tag 187.90 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 53.220 MTU Aero Engines-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 343.70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 18’291.64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82.92 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 18.52 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21.89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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