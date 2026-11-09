DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die MTU Aero Engines-Anteile bei 203.70 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 4.909 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Anteile wären am 06.11.2026 1’702.01 EUR wert, da der Schlussstand 346.70 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 70.20 Prozent gestiegen.

MTU Aero Engines war somit zuletzt am Markt 18.68 Mrd. Euro wert. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des MTU Aero Engines-Papiers wurde der Erstkurs mit 21.89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch