MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable MTU Aero Engines-Anlage?
|
19.10.2026 10:02:40
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 19.10.2016 wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das MTU Aero Engines-Papier an diesem Tag bei 95.48 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10.473 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 3’696.06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 352.90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 269.61 Prozent.
Der Marktwert von MTU Aero Engines betrug jüngst 19.01 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie lag beim Börsengang bei 21.89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
16.10.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Fehlende Impulse in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Frankfurt: So steht der DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.