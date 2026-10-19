DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 19.10.2016 wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das MTU Aero Engines-Papier an diesem Tag bei 95.48 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10.473 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.10.2026 3’696.06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 352.90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 269.61 Prozent.

Der Marktwert von MTU Aero Engines betrug jüngst 19.01 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie lag beim Börsengang bei 21.89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch