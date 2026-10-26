DAX 40-Wert Merck-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Merck von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Merck-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Merck-Papier bei 144.45 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.692 Merck-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 99.20 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 23.10.2026 auf 143.30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0.80 Prozent eingebüsst.

Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 62.30 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch