Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’839 0.4%  SPI 19’598 0.3%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’213 0.5%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 6’208 0.6%  Gold 4’176 -0.4%  Bitcoin 69’544 0.2%  Dollar 0.8325 0.2%  Öl 104.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Microsoft-Aktie etwas fester: Konzernchef Nadella warnt vor unkontrollierbarer KI
Amazon-Aktie etwas fester: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
ETF Sparplan

Merck Aktie 412799 / DE0006599905

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Merck-Anlage im Blick 12.10.2026 10:02:29

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Merck-Aktien gewesen.

Merck
128.80 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Merck-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 95.31 EUR wert. Bei einem Merck-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.492 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 1’446.33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 137.85 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 44.63 Prozent vermehrt.

Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Merck 2016
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Merck KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?