DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Merck-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 95.31 EUR wert. Bei einem Merck-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.492 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 1’446.33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 137.85 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 44.63 Prozent vermehrt.

Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59.93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch