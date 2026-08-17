Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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17.08.2026 10:02:40
DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Merck gewesen.
Am 17.08.2016 wurde das Merck-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 96.45 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 103.681 Merck-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 136.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’131.67 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41.32 Prozent angezogen.
Merck war somit zuletzt am Markt 59.26 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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