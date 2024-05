DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Über diese Dividende können sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 08.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 5.30 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 1.92 Prozent. Alles in allem zahlt Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5.56 Mrd. EUR an Aktionäre. Das sind 3.87 Prozent mehr als im Vorjahr.

Veränderung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Dividendenrendite

Via XETRA beendete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 72.57 EUR. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2023 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie eine Dividendenrendite von 8.47 Prozent auf. Damit ergab sich für die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktienkurs via XETRA 8.07 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 20.69 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Volkswagen (VW) vz, BMW, Porsche Automobil vz) zeigt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2023 im Nachteil. Auch bei der Dividendenrendite liegt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie vorn. Zwar fällt die Ausschüttung von Volkswagen (VW) vz mit 9.06 EUR im Peergroup-Vergleich am stärksten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit 8.47 Prozent vorn.

Dividendenprognose von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 4.98 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6.84 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 76.301 Mrd. EUR. Das KGV von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) beträgt aktuell 4.65. Im Jahr 2023 erzielte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 153.218 Mrd.EUR sowie ein EPS von 13.46 EUR.

Redaktion finanzen.ch