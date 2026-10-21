Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage?
|
21.10.2026 10:02:15
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68.61 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 145.754 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wären am 20.10.2026 6’028.40 EUR wert, da der Schlussstand 41.36 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39.72 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Börsenbewertung in Höhe von 39.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
21.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.