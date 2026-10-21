DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68.61 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 145.754 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wären am 20.10.2026 6’028.40 EUR wert, da der Schlussstand 41.36 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39.72 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Börsenbewertung in Höhe von 39.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch