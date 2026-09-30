DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52.64 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 189.962 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 7’724.79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40.67 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 7’724.79 EUR, was einer negativen Performance von 22.75 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Marktkapitalisierung von 39.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch