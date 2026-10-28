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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage unter der Lupe
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28.10.2026 10:02:30
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54.85 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.823 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 72.52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39.78 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 27.48 Prozent.
Zuletzt verbuchte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Börsenwert von 38.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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