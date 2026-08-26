DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59.35 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 1.685 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 75.69 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 25.08.2026 auf 44.92 EUR belief. Mit einer Performance von -24.31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 43.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch