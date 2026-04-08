Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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|Rentable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition?
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08.04.2026 10:02:19
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag bei 62.30 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16.052 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 834.40 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 07.04.2026 auf 51.98 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16.56 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Börsenbewertung in Höhe von 50.46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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