DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren gekostet

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 56.49 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 177.022 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’322.53 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 10.11.2026 auf 41.37 EUR belief. Damit wäre die Investition um 26.77 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 40.07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch