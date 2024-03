DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 58.95 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 169.645 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’513.04 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 05.03.2024 auf 73.76 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25.13 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 77.69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch