Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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17.08.2026 10:02:40
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Infineon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Infineon-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Infineon-Anteile an diesem Tag 32.17 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Infineon-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.090 Infineon-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 61.73 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’919.17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 91.92 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Infineon einen Börsenwert von 80.38 Mrd. Euro. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Infineon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 70.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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