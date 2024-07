DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

Infineon-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Infineon-Papier bei 8.99 EUR. Bei einem Infineon-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 111.297 Infineon-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’982.19 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 05.07.2024 auf 35.78 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 298.22 Prozent zugenommen.

Am Markt war Infineon jüngst 46.42 Mrd. Euro wert. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Infineon-Papiers bei 70.20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch