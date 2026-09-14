DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Infineon-Aktie statt. Der Schlusskurs des Infineon-Papiers betrug an diesem Tag 32.75 EUR. Bei einem Infineon-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 305.390 Infineon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58.56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’883.65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78.84 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Infineon bezifferte sich zuletzt auf 76.25 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Infineon-Anteils auf 70.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch